Der ehemalige VW-Vorstands- und Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch ist im Alter von 82 Jahren gestorben.

Wie mehrere Medien unter Berufung auf das familiäre Umfeld übereinstimmend berichten, starb Piëch bereits am Sonntagabend im Klinikum Rosenheim. Piëch war von 1993 bis 2002 Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG, danach deren Aufsichtsratsvorsitzender. 2015 legte er alle seine Ämter bei Volkswagen nieder.



Piëch galt als Patriarch des Wolfsburger Weltkonzerns. In seiner Zeit als Vorstandschef formte er VW zum Multimarken-Konzern. Im Frühjahr 2015 hatte er in einem Machtkampf bei Volkswagen seinen Rücktritt als Aufsichtsratschef erklärt. Kurz zuvor hatte er hatte Konzernchef Martin Winterkorn öffentlich das Vertrauen entzogen und erklärt, er sei auf "Distanz" zum VW-Chef. Unter dem Dach von Volkswagen sind Marken wie VW, Audi, Seat, Bugatti, Lamborghini und Porsche vereint.