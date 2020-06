Der viermalige deutsche Fußballmeister 1. FC Kaiserslautern wird Medienberichten zufolge Insolvenz anmelden.

Wie die Zeitschrift "Kicker" und der Südwestrundfunk melden, strebt der Drittligist ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung an. Den Berichten zufolge hat der Verein Schulden in Höhe von rund 24 Millionen Euro und benötigt etwa 15 Millionen Euro, um für die kommende Saison eine Lizenz zu erhalten. Die Vereinsführung will heute über die wirtschaftliche Lage informieren.



Der FCK rangiert derzeit auf Platz zwölf der dritten Liga.