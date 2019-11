Durchgestochene Geheimdienstdokumente belegen US-Medienberichten zufolge den Einfluss des Iran auf die Regierung des Irak.

Die Nachrichtenseite "The Intercept" und die "New York Times" veröffentlichten Artikel, in denen sie Hunderte Seiten an Dokumenten auswerten, die 2014 und 2015 von iranischen Agenten aus dem Irak nach Teheran geschickt worden seien. Man habe das Material von einer unbekannten Quelle erhalten und die Echtheit überprüft.



Die Papiere belegten, wie der Iran nach dem Sturz von Saddam Hussein im Jahr 2003 begonnen habe, seine Macht im Irak auszubauen. Sie zeigten, wie der Iran die USA bei jeder Gelegenheit im Wettbewerb um Einfluss ausmanövriert habe.



Die seit Wochen andauernden Proteste im Irak richten sich auch gegen iranischen Einfluss. Teheran betrachtet sich als Schutzmacht der schiitischen Muslime im Nahen Osten.