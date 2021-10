In der CDU gibt es offenbar einen Kampf um den Posten der stellvertretenden Bundestagspräsidentin. Wie mehrere Medien berichteten, konkurrierten insbesondere Kulturstaatsministerin Grütters und die Staatsministerin für Integration, Widmann-Mauz, um die Besetzung. Zudem hätten auch Parlamentsgeschäftsführer Grosse-Brömer und Ex-Gesundheitsminister Gröhe Interesse an dem Amt angemeldet, heißt es.

Es dürfte daher in der Fraktion zu einer Kampfabstimmung kommen. Alle Versuche, sich auf einen Kandidaten oder eine Kandidatin zu einigen, sind demnach bislang gescheitert.



Die Entscheidung über den Personalvorschlag der CDU solle am Montag, also dem Tag vor der konstituierenden Sitzung des neuen Bundestags, getroffen werden, hieß es aus der Fraktion. Sollte bis dahin keine einvernehmliche Lösung gefunden werden, sei auch eine Abstimmung in der Fraktion möglich. Laut Geschäftsordnung des Bundestags steht jeder Fraktion mindestens ein Sitz im Parlamentspräsidium zu. Bislang stellte die CDU mit Wolfgang Schäuble den Bundestagspräsidenten. Diesen Posten soll im neu konstituierten Parlament die SPD-Politikerin Bas übernehmen. Darauf hatten sich die Sozialdemokraten heute früh geeinigt.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.