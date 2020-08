Im Fall Oury Jalloh gibt es aus Sicht von Sondergutachtern keine Ansätze, um wegen Mordes oder Mordversuchs zu ermitteln.

Das berichten der "Spiegel" und die "Mitteldeutsche Zeitung" unter Berufung auf den offiziellen Abschlussbericht, der heute dem Rechtsausschuss des Landtages von Sachsen-Anhalt übergeben wird. Die beiden Juristen hatten monatelang Akten des Falls ausgewertet. Zudem wurden Gespräche mit Beteiligten geführt. Laut "Spiegel" kamen sie dabei zu dem Ergebnis, dass es keine offenen Fragen gebe, die neue Ermittlungen rechtfertigen würden.



Jalloh war am 7. Januar 2005 verbrannt in einer Arrestzelle des Polizeireviers Dessau gefunden worden. Er lag dort an Händen und Füßen gefesselt auf einer Matratze. Das Landgericht in Magdeburg verurteilte den damaligen Dienstleiter 2012 wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe, weil er Jalloh besser hätte überwachen müssen. Der Bundesgerichtshof bestätigte 2014 das Urteil, in dem davon ausgegangen wurde, dass der Mann aus Sierra Leone die Matratze selbst angezündet hatte. Eine Jalloh-Gedenkinitiative und seine Familie äußern Zweifel an dieser Version des Geschehens.