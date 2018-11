Renault-Chef Ghosn muss nach Medienberichten aus Tokio zehn weitere Tage in Untersuchungshaft bleiben.

Er wird verdächtigt, Einkünfte in Japan falsch angegeben und Unternehmenseigentum zu seinem persönlichen Nutzen verwendet zu haben. Ghosn ist auch Verwaltungsratschef von Nissan. Er war am Montag in Tokio festgenommen worden.