Verfassungsschutzchef Maaßen soll nach Informationen von Nachrichtenagenturen doch nicht wie geplant als Sonderbeauftragter ins Innenministerium versetzt werden.

Wie die dpa unter Berufung auf Sicherheitskreise mitteilte, soll Maaßen stattdessen entlassen werden. Die Nachrichtenagentur AFP berichtete dies unter Berufung auf Koalitionskreise ebenfalls. Grund sei, dass er im Manuskript seiner Abschiedsrede massive Kritik an Teilen der Koalition geübt habe. Zudem soll er seine umstrittenen Äußerungen zu "Hetzjagden" auf Ausländer bei einer Demonstration in Chemnitz verteidigt haben.



Bundesinnenminister Seehofer sagte am Abend, er könnte im Moment kann nichts zu der Sache sagen. Er sei am Montag wieder in Berlin. Ein Sprecher des Innenministeriums sagte, es sei ein Schreiben Maaßens bekanntgeworden, das innerhalb des Bundesamts für Verfassungsschutz veröffentlicht worden sei. Dies habe massive Kritikpunkte enthalten. Die Äußerungen würden nun geprüft. Nach Abschluss der Prüfung werde Seehofer die notwendigen Konsequenzen ziehen. Nach Informationen des Deutschlandfunks wollte Maaßen die Rede vor dem sogenannten "Berner Club" halten, dem die Chefs der europäischen Inlandsgeheimdienste angehören.



Die Grünen im Bundestag verlangen eine Sondersitzung des Parlamentarischen Gremiums zur Kontrolle der Geheimdienste zu den neuen Vorwürfen gegen Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen. Grünen-Innenexperte von Notz sagte, man könne nur wünschen, dass Bundesinnenminister Seehofer endlich handele, die Nachfolge von Maaßen ordentlich regele und das planlose Agieren ende, das alle Beteiligten beschädigt zurück lasse.



Maaßen muss wegen Äußerungen zu den fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Chemnitz seinen Posten als Verfassungsschutzchef räumen. Maaßen wurde eine Verharmlosung der Ereignisse vorgeworfen. Ein Streit über ihn hatte zu schweren Verstimmungen in der Großen Koalition geführt. Innenminister Seehofer wollte Maaßen ursprünglich zum Staatsekretär befördern, was die SPD nach anfänglicher Zustimmung dann doch noch ablehnte. Daraufhin war die Versetzung als Sonderbeauftragter ins Ministerium vereinbart worden.