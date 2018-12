Der Vorsitzende der Jungen Union, Ziemiak, soll nach übereinstimmenden Agenturberichten neuer CDU-Generalsekretär werden.

Parteichefin Kramp-Karrenbauer wolle ihn heute auf dem Parteitag in Hamburg den Delegierten zur Wahl vorschlagen, melden dpa und AFP. Der 33-jährige Ziemiak gilt als Vertreter des konservativen CDU-Flügels. Kramp-Karrenbauer hatte gestern nach ihrer Wahl zur Vorsitzenden angekündigt, die Parteiflügel einzubinden.



Ziemiak wurde 1985 in Stettin in Polen geboren. Seit 2014 führt er die CDU-Nachwuchsorganisation Junge Union, seit vergangenem Jahr sitzt er im Bundestag.