Der deutsche Modeschöpfer Karl Lagerfeld ist laut französischen Medienberichten im Alter von 85 Jahren gestorben.

Wie es heißt, wurde er gestern in ein Krankenhaus in Paris eingeliefert. Eine Person im Umfeld des Modehauses Chanel bestätigte einen entsprechenden Bericht des Magazins "Paris Match".



Lagerfeld war im Januar zum ersten Mal überhaupt in seiner Zeit als Chanel-Kreativdirektor nicht bei der Schau des Modehauses aufgetreten. Sorgen um seinen Gesundheitszustand hatte er vor Kurzem noch selbst als unbegründet bezeichnet.