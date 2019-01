Eine Fachkommission der Bundesregierung erwägt weitreichende Maßnahmen für den Autoverkehr, um die Klimaziele noch zu erreichen.

Nach Berichten von "Spiegel Online" und Reuters geht es um ein Papier von Experten der "Nationalen Plattform Zukunft der Mobilität". Sie erörtern demnach unter anderem ein Tempolimit von 130 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen und höhere Kraftstoff-Steuern. Die Steuersätze für Benzin und Diesel könnten zunächst angeglichen werden - bisher genießt Diesel-Kraftstoff hier noch Privilegien. In einem nächsten Schritt würden sowohl Benzin als auch Diesel im Jahr 2023 um drei Cent pro Liter teurer - und danach jedes Jahr um einen weiteren Cent, bis 2030.



Das Bundesverkehrsministerium äußerte sich kritisch zu dem Papier. Es betonte in Berlin, die Vorschläge seien bislang noch nicht einmal beraten worden. Mehrere der Maßnahmen seien zudem weder sozial noch wirtschaftlich zu verantworten.



Die Kommission will ihren Bericht bis Ende März fertigstellen. In dem Gremium sitzen Vertreter von Industrie, Gewerkschaften und Kommunen sowie Verkehrs- und Umweltverbände.