Medienberichten zufolge bleiben die in Deutschland bestehenden Kontaktbeschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie noch mindestens bis zum 3. Mai in Kraft.

Dies melden die Deutsche Presse-Agentur und mehrere Zeitungen. Offizielle Entscheidungen sind aber noch nicht bekannt. Regierungssprecher Seibert wollte in der Bundespressekonferenz die Berichte nicht bestätigen und verwies auf die Beratungen zwischen Bundeskanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder am Nachmittag. Es sei davon auszugehen, dass sich Bund und Länder in dieser Videokonferenz auf ein weitgehend einheitliches Vorgehen verständigen werden, erklärte Seibert.



Auch die Frage nach den Öffnungen der Schulen und Kindertagesstätten wird demnach zur Sprache kommen. Hierbei zeichnete sich in den vergangenen Tagen keine einheitliche Linie ab. Brandenburgs Regierungschef Woidke meinte, es dürfte noch einige Wochen dauern, bis die Schulen ihren Betrieb wieder aufnehmen könnten. Auch der bayerische Ministerpräsident Söder hatte eine schnelle Öffnung abgelehnt. Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Dreyer, kündigte einen Stufenplan an. In Nordrhein-Westfalen soll dagegen in Kürze der Unterricht wieder beginnen.