Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer gibt offenbar dem Auswärtigen Amt praktisch die Schuld für die verzögerte Rettung der Ortskräfte aus Afghanistan.

Das berichtet der Sender ntv. Im zuständigen Ausschuss des Bundestags habe die CDU-Politikerin erklärt, wegen Visaproblemen seien am 25. Juni zwei schon gebuchte Charterflüge für Ortskräfte abgesagt worden. Außerdem habe sie seit April die anderen Ministerien vergeblich aufgefordert, ihre Ortskräfte zu kontaktieren und Listen anzufertigen, führte Kramp-Karrenbauer demnach aus. Geschehen sei aber nichts. Außenminister Maas von der SPD steht seit Tagen verstärkt in der Kritik wegen der jüngsten Afghanistan-Politik.



Nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" richten sich die Vorwürfe aus dem Verteidigungsministerium zudem an Innenminister Seehofer. Sein Haus habe sich monatelang geweigert, das bürokratische Verfahren für die Aufnahme der Ortskräfte zu vereinfachen. Erst vergangene Woche, als sich die Sicherheitslage in Afghanistan durch den Vormarsch der Taliban bereits dramatisch verschlechtert gehabt habe, hätte Seehofer zugestimmt, dass afghanische Ortskräfte auch ohne Einreisepapiere nach Deutschland kommen könnten. Für viele war es da jedoch bereits zu spät.



Dem "SZ"-Bericht zufolge waren die Maschinen bei zwei spanischen Airlines bestellt worden, um 60 afghanische Ortskräfte der Bundeswehr und ihre Familienangehörigen auszufliegen. Bis zu 300 Menschen hätten so in Sicherheit gebracht werden können - vier Tage vor dem Ende des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan. Die Bundeswehr hatte in Masar-i-Scharif ihren Hauptstützpunkt gehabt. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums bestätigte dem Blatt, zu dem geplanten Durchführungszeitpunkt hätten die Voraussetzungen wie Pass und Visa für die sichere Abfertigung der möglichen Passagiere vor Ort nicht mehr erfüllt werden können.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.