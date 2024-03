Bandengewalt in Haiti

Die " New York Times " und der britische " Guardian " berichten gleichermaßen, zahlreiche Krankenhäuser - darunter das State University Hospital - seien bereits geschlossen oder nicht mehr arbeitsfähig. Es fehle an Treibstoff für Stromgeneratoren ebenso wie an Medikamenten. Bewaffnete Banden hätten Kliniken geplündert und Brände gelegt. Ärzte seien ermordet worden oder gingen nicht mehr zur Arbeit - aus Angst, schon auf dem Weg angegriffen zu werden. Die Organisation "Ärzte ohne Grenzen" hat dem "Guardian" zufolge zwar in einigen Gegenden mobile Kliniken einrichten können, klagt aber auch über Versorgungsengpässe.