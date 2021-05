Unions-Kanzlerkandidat Laschet erwägt offenbar für den Fall einer Niederlage bei der Bundestagswahl, weiter Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen zu bleiben.

Mehrere Medien berichten über Pläne, nach denen Laschet den CDU-Landesparteitag vom Frühsommer in den Oktober verlegen will - also in die Zeit nach der Bundestagswahl. Die "Süddeutsche Zeitung" schreibt, damit wolle er auch verhindern, dass Verkehrsminister Wüst schon in Kürze seine Nachfolge als CDU-Landesvorsitzender antritt und damit Anwärter für den Posten des Ministerpräsidenten wäre.



Laut "Spiegel" könnte Laschet Landeschef bleiben, wenn er bei der Bundestagswahl nicht gewinnt. Zudem könnte er dann 2022 bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen erneut als Spitzenkandidat antreten. Der CDU-Landesvorstand kommt am Montagabend zusammen, um über den Termin des Parteitages zu entscheiden. Offiziell wird eine Verschiebung damit begründet, dass man das Delegiertentreffen mit 700 Personen wieder in Präsenz abhalten wolle.

