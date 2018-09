Verfassungsschutzpräsident Maaßen hat laut einem Medienbericht seine Äußerungen zur Echtheit eines Videos von den Ereignissen in Chemnitz relativiert. Nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" erklärte er in einem Schreiben an Bundesinnenminister Seehofer, das Video sei nicht gefälscht, er sei falsch verstanden worden.

Zweifel, so Maaßen dem Bericht zufolge, seien angebracht, ob das Video authentisch eine Menschenjagd zeige. Dies habe er gemeint. Maaßens Bericht an den Innenminister ist bislang nicht veröffentlicht worden. Seehofer kündigte eine sorgfältige Prüfung an.



Der Verfassungsschutz-Chef hatte der "Bild"-Zeitung Ende vergangener Woche gesagt, es lägen keine Belege dafür vor, dass ein im Internet kursierendes Video zu einer angeblichen Hetzjagd authentisch sei. Maaßen sprach sogar von möglicherweise gezielten Falschinformationen. Für diese Aussagen wurde er scharf kritisiert.