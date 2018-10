Bundeskanzlerin Merkel ist nach den massiven Stimmenverlusten ihrer Partei bei der Landtagswahl in Hessen bereit, auf den CDU-Vorsitz zu verzichten. Das habe sie in einer Sitzung des Parteipräsidiums deutlich gemacht, melden mehrere Medien übereinstimmend. Als potenzieller Nachfolger wird der frühere Unionsfraktionschef Merz genannt. Kanzlerin will Merkel aber offenbar bleiben.

Bisher hatte Merkel eine Trennung der beiden Ämter immer abgelehnt und angekündigt, auf dem CDU-Bundesparteitag Anfang Dezember wieder zu kandidieren. Möglicherweise haben die herben Verluste für CDU und CSU bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern zu der Meinungsänderung geführt. Der Druck auf Merkel, den CDU-Vorsitz abzugeben, war seit einiger Zeit gestiegen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters gab es Bestrebungen, am kommenden Sonntag auf einer Klausurtagung des CDU-Vorstands über eine Ämtertrennung zu beraten.



Merkel ist seit dem Jahr 2000 CDU-Vorsitzende. AfD-Chef Meuthen sagte in Berlin, ihre Entscheidung zum Verzicht auf den Parteivorsitz sei eine gute Nachricht. Die Kanzlerin beginne, die Zeichen der Zeit zu verstehen.



Der FDP-Vorsitzende Lindner kritisierte, Merkel gebe "das falsche Amt" ab. Wenn es schon einen Wechsel im Parteivorsitz gebe, dann solle die CDU auch den Weg für einen Neuanfang in der Regierung oder eine Neuwahl des Bundestages frei machen. Lindner bekräftigte, dass die FDP bereit sei, für die "Ära nach Merkel" in der Bundesregierung Verantwortung zu übernehmen.



Der frühere Unionsfraktionsvorsitzende Merz äußerte laut "Bild"-Zeitung gegenüber Vertrauten, er sei bereit, sich der Verantwortung des CDU-Vorsitzes zu stellen. Zur Voraussetzung habe der 62-Jährige gemacht, dass die Partei das wolle.