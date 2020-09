Im Falle des Briefs mit dem Gift Rizin, der an das Weiße Haus in Washington geschickt wurde, hat es eine Festnahme gegeben.

Nach Medienberichten handelt es sich um eine Frau, die an der kanadischen Grenze gestellt wurde. Sie kam demnach in Untersuchungshaft der US-Zollbehörden. Die "New York Times" hatte bereits gemeldet, dass der Brief den Ermittlern zufolge aus Kanada stamme und dass nach einer Frau gefahndet werde.



Mit dem hochgiftigen Rizin versehene Briefe waren bereits 2013 an Präsident Obama und den damaligen New Yorker Bürgermeister Bloomberg geschickt worden. Die Post für das Weiße Haus wird inzwischen an einem anderen Ort sortiert und geprüft, bevor sie den Sitz des US-Präsidenten erreicht.

