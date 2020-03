Der mutmaßliche Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke wird offenbar auch wegen eines Messerangriffs angeklagt.

Nach Informationen des NDR und des Nachrichtenportals "Zeit Online" sieht der Generalbundesanwalt einen hinreichenden Verdacht, dass Stephan E. versucht haben soll, 2016 in Lohfelden bei Kassel einen Asylsuchenden aus dem Irak zu erstechen. Er soll deshalb wegen versuchten Mordes vor dem Oberlandesgericht Frankfurt angeklagt werden.



Stephan E. sitzt seit Juni 2019 in Untersuchungshaft. Er hatte den Mord an Lübcke zunächst gestanden, seine Angaben später aber widerrufen.