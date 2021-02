In Myanmar gehen die Sicherheitskräfte offenbar zunehmend mit Gewalt gegen die Demonstrierenden vor. In der Hauptstadt Naypyidaw setzte die Polizei Wasserwerfer ein und gab Schüsse ab, wie ausländische Medien berichten, die die Menschenrechtsentwicklung in dem Land beobachten.

Demnach gab es mehrere Verletzte; darunter eine Frau mit einem Kopfschuss. Auch in der zweitgrößten Stadt Mandalay sollen Wasserwerfer gegen die Protestierenden eingesetzt worden sein. Mehr als 200 Menschen wurden laut Augenzeugen verhaftet. Der Vertreter der Vereinten Nationen in dem Land, Almgren, verurteilte das gewaltsame Vorgehen der Polizei als unangemessen und inakzeptabel.

Proteste gegen Militärputsch

Die Proteste hatten am Wochenende begonnen und richten sich gegen den Putsch des Militärs. Die Armee hatte die Regierung der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi am 1. Februar abgesetzt und dies mit Betrug bei der Parlamentswahl im November begründet. Damals hatte die Partei Suu Kyis einen klaren Sieg errungen. Gestern hatte die Armee erneut Neuwahlen zugesagt, aber keinen Termin genannt.

