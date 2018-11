Die Anschlagspläne von Rechtsextremisten auf Frankreichs Präsident Macron waren noch nicht abgeschlossen gewesen.

Das Attentat sei aber wohl für den 11. November erwogen worden, berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Ermittlerkreise. An dem Tag werden mehr als 60 Staat- und Regierungschefs in Paris zu den Gedenkfeiern zum Ersten Weltkrieg erwartet. In Telefongesprächen erwähnten Mitglieder der Gruppe Pläne, darunter einen, um den Präsidenten aus dem Weg zu räumen.



In Frankreich hatten Anti-Terror-Kräfte gestern fünf Männer und eine Frau aus der rechtsextremen Szene festgenommen. Hauptverdächtiger sei ein 62-Jähriger Mann aus Isère, heißt es. Der jüngste Verdächtige sei 22 Jahre alt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Terrorverdachts.



Gegen mutmaßliche Rechtsterroristen mussten die französischen Behörden seit 2017 schon mehrfach vorgehen.: Im Oktober 2017 wurden zehn Verdächtige wegen mutmaßlicher Anschlagspläne gegen Politiker, Flüchtlinge und Moscheen festgenommen. Als mögliche Zielpersonen wurden der damalige Regierungssprecher und heutige Innenminister Christophe Castaner und Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon genannt. Im Sommer ging der Inlandsgeheimdienst gegen eine Gruppe vor, die Angriffe auf Muslime plante. Gegen 13 Verdächtige wurde ein Verfahren wegen Mitgliedschaft in einer Terrorgruppe eröffnet.