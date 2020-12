Der russische Oppositionspolitiker Nawalny ist nach einer Recherche mehrerer Medien offenbar durch Angehörige des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB vergiftet worden.

Wie das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" berichtete, sind mindestens acht Mitarbeiter identifiziert worden, die seit 2017 mehr als 30 Mal zu Nawalnys Reisezielen vorausgeflogen und kurz nach ihm nach Moskau zurückgekehrt sind. Zwei der Verdächtigen sollen zudem Einheiten des Geheimdienstes angehören, die bereits mit Giftmorden in Verbindung gebracht wurden. "Der Spiegel" recherchierte in den vergangenen Monaten zusammen mit den Investigativplattformen "Bellingcat" und "The Insider" sowie dem US-Nachrichtensender CNN zu den Umständen der Vergiftung.



Nawalany war am 20. August auf einem Flug vom sibirischen Tomsk nach Moskau zusammengebrochen. Zwei Tage später wurde der 44-Jährige zur Behandlung in die Berliner Universitätsklinik Charité gebracht. Nach Angaben von drei europäischen Laboren wurde Nawalny mit einem chemischen Nervenkampfstoff aus der Nowitschok-Gruppe vergiftet.

Diese Nachricht wurde am 14.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.