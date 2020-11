Israels Ministerpräsident Netanjahu hat sich möglicherweise zu einem geheimen Besuch in Saudi-Arabien aufgehalten.

Wie das Armeeradio und der Radiosender Kan in Israel berichteten, soll er gestern Kronprinz Mohammed bin Salman und den amerikanischen Außenminister Pompeo getroffen haben, der zu einem offiziellen Besuch in Saudi-Arabien war. Die Zeitung "Haaretz" veröffentlichte Luftfahrtdaten, die den Flug von Tel Aviv nach Noem am Roten Meer belegen sollen. Dort wollten sich der Kronprinz und Pompeo treffen. Eine offizielle Stellungnahme gibt es nicht.



Die USA versuchen Saudi-Arabien dazu zu bewegen, wie die Nachbarstaaten Vereinigte Arabische Emirate und Bahrain offizielle Beziehungen mit Israel aufzunehmen. Bislang lehnt das saudische Königshaus eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel wegen des Nahostkonflikts ab.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.