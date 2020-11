Israels Ministerpräsident Netanjahu hat sich nach israelischen Medienberichten zu einem geheimen Besuch in Saudi-Arabien aufgehalten. Es wird ein Zusammenhang mit den israelischen Bemühungen um eine Annäherung an arabische Länder vermutet. Saudi-Arabien widersprach den Berichten, Israels Bildungsminister Gallant bestätigte sie.

Dem staatlichen Radiosender Kan und dem Armeeradio zufolge traf Netanjahu bereits am Sonntag Kronprinz Mohammed bin Salman und kam auch mit dem scheidenden US-Außenminister Pompeo zusammen. Gallant sprach von einem "großartigen Erfolg". Es sei von großer Bedeutung, dass dieses Treffen stattgefunden habe und halb-offiziell bekanntgemacht werde, sagte er dem Armeeradio. Offizielle Stellen in Saudi-Arabien wollten die Berichte nicht bestätigen. Der saudische Außenminister Prinz Faisal bin Farhan schrieb sogar bei Twitter: "So ein Treffen gab es nicht. Die einzig anwesenden Regierungsvertreter waren amerikanisch und saudi-arabisch."



Die Zeitung "Haaretz" veröffentlichte Luftfahrtdaten, die den Flug von Tel Aviv nach Neom am Roten Meer belegen sollen, wo sich der Kronprinz und Pompeo treffen wollten. Netanjahu soll vom Chef des Auslandsgeheimdienstes Mossad, Cohen, begleitet worden sein. Eine offizielle Stellungnahme gibt es nicht.

Kritik an Normalisierungsabkommen

Die Regierung in Jerusalem hatte bereits mit den Golfstaaten Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) eine Verständigung über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen erzielt. Dies hatte in mehreren arabischen Ländern, aber vor allem bei den Palästinensern massive Kritik ausgelöst. Die Normalisierungsabkommen zwischen Israel und den Golfstaaten waren von den USA vermittelt worden. Präsident Trump sieht sie als wichtigen persönlichen außenpolitischen Erfolg seiner Amtszeit an.



Die USA versuchen Saudi-Arabien dazu zu bewegen, offizielle Beziehungen mit Israel aufzunehmen. Bislang verfolgten die meisten arabischen Staaten jedoch den Ansatz, die Lösung des Konflikts mit den Palästinensern zur Bedingung für eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel zu machen. Nur für den Fall eines Rückzugs des jüdischen Staates aus den seit 1967 besetzten Gebieten ist nach einer Friedensinitiative Saudi-Arabiens eine Normalisierung der Beziehungen der arabischen Staaten zu Israel möglich.

Experten skeptisch bezüglich Riad

Nahostanalysten halten es daher für eher unwahrscheinlich, dass Saudi-Arabien bereit ist, seine Beziehungen zu Israel zu normalisieren. Besonders solange das Land von König Salman bin Abdulaziz (84) geführt werde, seien die Chancen hierfür nicht allzu hoch. Allerdings würde die Übernahme der Regierungsgeschäfte durch seinen Sohn Mohammed bin Salman eine Annäherung wahrscheinlicher machen.



Aus Saudi-Arabien hatte es zuletzt eine ungewöhnlich scharfe Kritik an den Palästinensern gegeben. Prinz Bandar bin Sultan hatte in einem 70 Minuten langen Interview im staatstreuen Fernsehsender Al-Arabiya die zerstrittenen palästinensischen Fraktionen massiv kritisiert. Er sagte, die Sache der Palästinenser sei gerecht, aber ihre Verfechter Versager. Die Sache der Israelis sei ungerecht, aber ihre Verfechter hätten sich als erfolgreich erwiesen. Das Interview wurde von Nahost-Experten als mögliche Vorbereitung einer Annäherung zu Israel gedeutet.

Überflugverbot aufgehoben

Saudi-Arabien hatte bislang auf die Abkommen der Golfstaaten mit Israel zurückhaltend reagiert. Das Königreich gab aber seinen Luftraum für Flugverbindungen zwischen den drei Ländern frei. Das Überflugverbot basierte darauf, dass Saudi-Arabien Israel als Staat nicht anerkennt und keine diplomatischen Beziehungen zu Israel unterhält.



Israel sowie die sunnitischen Staaten Bahrain, die VAE und ihr regionaler Verbündeter Saudi-Arabien sehen im schiitischen Iran eine der größten Gefahren für die Stabilität im Nahen Osten. Darin liegt eine der Gründe für die zunehmende Zusammenarbeit der Länder.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.