In Hongkong sollen zwei Deutsche festgenommen worden sein.

Laut "Bild"-Zeitung handelt es sich um Austauschstudenten der Lingnan-Universität - einem Schauplatz der teils gewalttätigen Proteste, die sich seit Monaten gegen Hongkongs Verwaltung und die chinesische Zentralregierung richten. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet unter Berufung auf das Auswärtige Amt ebenfalls von zwei Festnahmen. Gründe werden nicht genannt. Die betreffenden Personen würden vom deutschen Generalkonsulat betreut.



Austausstudenten aus den Niederlanden wurden derweil aufgefordert, Hongkong so bald wie möglich zu verlassen. Die Universitäten in Amsterdam, Utrecht und anderen Städten führten Sicherheitsbedenken an.