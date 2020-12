Ungarns Ministerpräsident Orban will Medienberichten zufolge über einen Austritt seiner Partei Fidesz aus der Europäischen Volkspartei verhandeln.

Ziel sei es dabei, dass Fidesz als autonome Gruppe Teil der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament bleibe, schreibt die Zeitung Nepszava aus Budapest. Dies habe Orban dem EVP-Fraktionsvorsitzenden Weber in einem Brief vorgeschlagen.



Ein Sprecher der EVP-Fraktion in Brüssel habe den Erhalt und den Inhalt dieses Briefs bestätigt, berichtete die ungarische Internet-Zeitung "telex.hu". Dieser habe darauf verwiesen, dass darüber die EVP als Ganzes und nicht nur die Fraktion entscheiden müsse.



Fidesz' Mitgliedschaft in der Europäischen Volkspartei ist seit 2019 auf Eis gelegt, weil Orbans Umgang mit Demokratie und Rechtsstaat dort auf Kritik stieß.

