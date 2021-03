Die Türkisch-Deutsche Universität gilt eigentlich als Vorzeigeprojekt beider Länder. Doch aktuell gibt es Aufregung - der Grund sind menschenverachtende Tweets eines Dozenten. Unter den Studierenden regt sich Protest, doch in Deutschland möchte man sich zu der Angelegenheit offenbar lieber nicht äußern.

Medienberichten zufolge ist der wissenschaftliche Mitarbeiter der TDU, Taceddin Kutay, bereits mehrfach durch seine Beiträge auf Twitter aufgefallen. Wie etwa die "Tagesschau" berichtet, bezeichnete er in einem Tweet aus dem Jahr 2020 Homosexualität als Perversion. In einem Beitrag von 2016 schrieb er: "wir sprucken auf eure beschissene EU". Und nach der Niederlage von Bayern München gegen Real Madrid in der Champions League erklärte er demnach, er suche für den Münchner Club "einen Deutschen, der Seifen aus den Madrilenen macht".

Studierende protestieren gegen Hassrede

Unter den Studierenden hat sich mittlerweile Widerstand gegen den Dozenten formiert. Der "Spiegel" berichtet über eine kleine Gruppe von etwa 30 Mitgliedern, die dem Politikwissenschaftler Hassrede vorwerfen und seine Entlassung fordern - etwa unter dem Hashtag #TDUgegenHomophobie. Dem Bericht zufolge hat die Gruppe Beschwerde bei der Universitätsleitung eingereicht und drängt auf eine interne Untersuchung. Die Studierenden berichten den Angaben zufolge aber auch über Drohungen und Einschüchterungsversuche, mit denen man offenbar versuche, sie mundtot zu machen. Auch deshalb hoffen sie aus Unterstützung aus Deutschland.

Kaum Reaktionen aus Deutschland

Dem "Spiegel" zufolge wollte sich die Bundesregierung bislang jedoch nicht zu der Angelegenheit äußern. Demnach seien einzelne Äußerungen des umstrittenen Dozenten zwar bekannt, heißt es aus dem Bundesministerium für Bildung und Forschung. Dieses verweist jedoch auf die Zuständigkeit der türkischen Hochschulleitung. Ähnlich äußerte sich der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) dem Magazin zufolge. Der Rektor der Universität, Halil Akkanat, erklärte dem Bericht zufolge, man distanziere sich von jeglichen Äußerungen diskriminierender Art und habe eine Untersuchung eingeleitet.



Die TDU ist eine staatliche Universität, an der türkische und deutsche Lehrbeauftragte gemeinsam unterrichten - teilweise finanziert durch deutsche Steuergelder.

