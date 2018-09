Ein Mitglied der russischen Künstler- und Aktivistengruppe "Pussy Riot" ist laut Medienberichten möglicherweise vergiftet worden.

Ein russischer Radiosender und ein Nachrichten-Internetportal melden unter Berufung auf die Gruppe, deren Mitglied Pjotr Versilow sei in kritischem Zustand in ein Moskauer Krankenhaus eingeliefert worden. Er könne nicht mehr sehen und sprechen. Der Mann werde in der toxikologischen Einheit der Klinik behandelt.



Versilow ist der Ehemann von Nadeschda Tolokonnikova, die im Jahr 2012 wegen des sogenannten "Punk-Gebets" mit zwei weiteren "Pussy-Riot"-Frauen in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale zu zwei Jahren Straflager verurteilt worden war. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland war Versilow mit anderen Aktivisten während des Finales auf den Platz gestürmt und hatte dafür eine 15-tägige Gefängnisstrafe erhalten.