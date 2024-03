Anschlag in Moskau

Blick auf die Crocus City Hall am Morgen nach dem Anschlag (Vitaly Smolnikov / AP / dpa / Vitaly Smolnikov)

Nach dem Angriff hätten die Täter versucht, in die Ukraine zu fliehen, wird der FSB in den Meldungen russischer Medien zitiert. Die ukrainische Seite hatte jedwede Verwicklung in den Angriff bestritten. Auch aus den USA hieß es kurz nach der Tat, man habe keine Hinweise darauf, dass die Ukraine dahinter stecke. Die Terrormiliz Islamischer Staat hatte den Anschlag für sich reklamiert.

Mindestens 115 Tote, zahlreiche Verletzte

Mehrere bewaffnete Männer in Tarnuniformen waren am Abend in ein Veranstaltungszentrum in der Moskauer Vorstadt Krasnogorsk eingedrungen und hatten das Feuer auf die Besucher eines Rockkonzerts eröffnet. Es gab auch zwei Explosionen; anschließend geriet die Halle in Brand. Neben den mindestens 115 Toten gab es über 100 Verletzte.

Am Morgen löschten Einsatzkräfte die Glutnester, später sollen die Trümmer des eingestürzten Daches der Konzerthalle beseitigt werden. Polizei, Nationalgarde und Ermittlungskomitee nahmen die Schäden auf und sicherten Spuren. Die Terrorermittlungen dauerten an, hieß es.

Die Geheimdienste der USA und anderer westlicher Länder hatten Anfang März vor einem drohenden Anschlag gewarnt. Putin tat dies nach seiner Wiederwahl am vergangenen Sonntag als westliche Provokation ab.

Putin lässt gute Besserung wünschen

Präsident Putin ließ sich nach Kremlangaben "seit der ersten Minute" über die Geschehnisse informieren. Er erhalte über die entsprechenden Dienste ständig alle wichtigen Informationen über das Geschehen und die eingeleiteten Maßnahmen, sagte Kremlsprecher Peskow der Agentur Interfax zufolge. Später ließ Putin den Verletzten gute Besserung wünschen und dankte den Ärzten und Ärztinnen für ihren Einsatz.

Moskaus Bürgermeister Sobjanin sprach von einer "schrecklichen Tragödie". Er sagte alle Großveranstaltungen am Wochenende ab. Der Nachrichtenagentur Tass zufolge werden die Sicherheitsvorkehrungen an den Flughäfen und Bahnhöfen der Hauptstadt verstärkt.

Internationale Bestürzung

Auch aus vielen anderen Ländern kamen bestürzte Reaktionen. UNO-Generalsekretär Guterres, der UNO-Sicherheitsrat und der EU-Außenbeauftragte Borrell verurteilten die Tat. Zahlreiche Staats- und Regierungschefs sprachen den Familien der Opfer ihr Beileid aus, so auch Bundeskanzler Scholz. Die Bundesregierung verurteile den "schrecklichen Terrorangriff", schrieb der SPD-Politiker auf X. Das Auswärtige Amt betonte, d ie Hintergründe müssten nun rasch aufgeklärt werden.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 23.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.