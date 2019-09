Das russische Parlament fordert eine Prüfung, ob die Deutsche Welle weiter im Land arbeiten darf.

Eine parlamentarische Untersuchung sei zu dem Ergebnis gekommen, dass der deutsche Auslandssender im Sommer zur Teilnahme an nicht genehmigten Protesten aufgerufen habe, sagte der Abgeordnete Piskarew russischen Nachrichtenagenturen zufolge. Das Parlament habe das Außenministerium aufgerufen, dem nachzugehen. Die Deutsche Welle mit Sitz in Bonn hatte die Vorwürfe bereits vor einiger Zeit als haltlos zurückgewiesen.



Auch die Berichterstattung der britischen BBC und des von den USA finanzierten Radio Liberty solle geprüft werden, heißt es in den Berichten.