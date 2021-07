Der Sänger und Entertainer Bill Ramsey ist tot.

Er starb im Alter von 90 Jahren, wie seine Familie der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Ramsey wurde mit Schlager- und Jazzmusik bekannt. Der am 17. April 1931 in Cincinnati geborene Ramsey kam in den 50er Jahren nach Deutschland und wurde hier unter anderem mit seinen Schlager-Hits wie "Souvenirs Souvenirs" und "Pigalle, Pigalle - die große Mausefalle“ bekannt. Lieder wie "Zuckerpuppe aus der Bauchtanzgruppe" und "Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett" wurden zu großen Erfolgen.



Auch in der Filmbranche war Ramsey erfolgreich. Er stellte zwischen 1955 und 2009 in insgesamt 31 Filmen seine Schauspielkünste unter Beweis. So war er 1964 unter anderem in "Old Shatterhand" und 1997 im "Tatort" zu sehen.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.