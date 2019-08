Im Zusammenhang mit der gescheiterten PKW-Maut gerät Bundesverkehrsminister Scheuer unter Druck.

Wie WDR, "Süddeutsche Zeitung" und "Der Spiegel" unter Berufung auf vertrauliche Dokumente berichten, hatte der CSU-Politiker offenbar keine ausreichenden Gründe, die Verträge mit den Maut-Betreiberfirmen am 18. Juni zu kündigen. Das Projekt war am selben Tag vom Europäischen Gerichtshof für rechtswidirg erklärt worden. Scheuer begründete damals die Kündigungen damit, dass die Firmen in der Feinplanung des Projektes hinterhinkten, was die Einführung der Maut zum Okober 2020 gefährdet hätte. Prüfer des Bundesverkehrsministeriums sahen aber den Medienberichten zufolge zwei Wochen vor den Kündigungen keine derartigen Fehlleistungen der Unternehmen. Das Ministerium selbst weist diese Darstellung zurück. Ein Sprecher sagte, die Kündigungen seien angemessen gewesen.



Die Frage nach der Berechtigung ist entscheidend, denn der Bundesrepublik drohen Schadensersatzforderungen in Höhe von mindestens einer halben Milliarde Euro, sollten die Betreiberfirmen klagen und Recht bekommen.