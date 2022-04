Westlichs Miliärbündnis

Die schwedische Ministerpräsidentin Andersson (links) und ihre finnische Amtskollegin Marin in Stockholm (Paul Wennerholm/TT NEWS AGENCY/dpa)

Die schwedische Regierung habe gegenüber Finnland den Wunsch geäußert, dass sich beide Länder innerhalb der nächsten vier Wochen bei dem Militärbündnis um eine Mitgliedschaft bewerben sollten, heißt es in einer finnischen Zeitung. Die schwedische Regierung bestätigte die Information einer anderen Zeitung. Die Regierungen haben sich demnach auf eine gemeinsame Bewerbung geeinigt.

Angesichts der russischen Invasion in die Ukraine ist in Finnland und Schweden die Zustimmung zu einem NATO-Beitritt deutlich gestiegen. Die beiden EU-Mitglieder arbeiten bereits eng mit dem Militärbündnis zusammen. Unter anderem üben NATO-Truppen auf dem Territorium beider Staaten. Finnland und Schweden haben zudem in den vergangenen Jahren ihre Verteidigungszusammenarbeit verstärkt.

