Der Senat in Rom hat die Immunität des früheren italienischen Innenministers Salvini als Mitglied der Parlamentskammer aufgehoben.

Offiziell soll dies laut Medienberichten erst am Abend bekannt gegeben werden. Damit ist ein Prozess gegen den Chef der rechtsgerichteten Lega möglich. Salvini wird von einem Gericht in Catania auf Sizilien des Amtsmissbrauchs und der Freiheitsberaubung von Flüchtlingen beschuldigt.



Salvini von der einwanderungsfeindlichen Lega hatte als Innenminister einen harten Kurs in der Flüchtlingspolitik verfolgt. Im Juli vergangenen Jahres verweigerte er dem Schiff "Gregoretti" der italienischen Küstenwache mit 116 Flüchtlingen über mehrere Tage hinweg die Einfahrt in einen italienischen Hafen. Dem Ex-Minister drohen im Falle einer Verurteilung bis zu 15 Jahre Haft. Zudem könnte Salvini mit einer bis zu achtjährigen Sperre für politische Aktivitäten belegt werden.