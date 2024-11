Kanzlerkandidatur

Medienberichte: SPD-Spitze will heute über Kanzlerkandidatur beraten

In der SPD dauert die Debatte über die Kanzlerkandidatur an. Nach Informationen der "Bild-Zeitung" und der Deutschen Presse-Agentur will die SPD-Führung heute Abend in einer Schalte über das Thema beraten. An dem Gespräch sollen die Parteivorsitzenden Klingbeil und Esken, Generalsekretär Miersch und die stellvertretenden Parteivorsitzenden teilnehmen.