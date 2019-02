US-Präsident Trump will laut Medienangaben dem im Kongress ausgehandelten Haushaltskompromiss zustimmen.

Die Sender CNN und NBC News berichteten unter Berufung auf Kreise im Weißen Haus, der Präsident wolle die Übereinkunft von Demokraten und Republikanern unterzeichnen. Geschähe dies bis Freitag, wäre ein erneuter sogenannter "government shutdown" abgewendet, also eine Teilstilllegung der Bundesbehörden mangels Finanzierung.



Die beiden Parteien hatten sich in der Nacht auf Dienstag unter anderem darauf verständigt, in den Etat knapp 1,4 Milliarden Dollar für den Bau einer 55 Meilen langen Zaunanlage an der Grenze zu Mexiko einzustellen. Die 5,7 Milliarden, die Trump bislang für den Bau einer Mauer gefordert hatte, sind darin nicht vorgesehen.