Die britische Premierministerin May steht in den eigenen Reihen zunehmend unter Druck. Britische Zeitungen melden, dass Regierungsmitglieder ihren Rücktritt erzwingen wollen. Nachfolger werden auch schon gehandelt.

Einem Bericht der "Sunday Times" verliert May den Rückhalt in den eigenen Reihen. Elf Minister ihres Kabinetts wollten der Premierministerin den Rücken kehren, heißt es. Die Zeitung beruft sich auf Regierungskreise. Politik-Redakteur Tim Shipman twitterte, es sei ein "ausgewachsener Kabinetts-Putsch im Gange."



Am morgigen Montag solle May in der Kabinettssitzung mit der Situation konfrontiert werden, wird berichtet. Es sollen auch bereits mögliche Interims-Nachfolger im Gespräch seinen. Die "Times" nennt Mays Stellvertreter Lidington, laut "Daily Mail" soll auch Umweltminister Gove seinen Gut in den Ring geworfen haben. Er gilt als besonders gut vernetzt.



Nach Informationen der "Sunday Times" wollen elf Minister ihrerseits mit Rücktritt drohen, sollte sich May dem Druck ihres Kabinetts nicht beugen. Die Premierministerin steht wegen ihres Kurses beim geplanten Austritt aus der EU in der Kritik. Das Parlament hat den von ihr ausgehandelten Vertrag zwei Mal abgelehnt. Ob es eine dritte Abstimmung geben wird, ist unklar.