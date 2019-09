Der Sonderbeauftragte von US-Präsident Trump für die Ukraine, Volker, ist Medienberichten zufolge zurückgetreten.

Wie CNN und die New York Times melden, erfolgte der Schritt, nachdem Volker gestern im Zusammenhang mit dem Telefonat von Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj benannt worden war. Volker soll versucht haben, Schadensbegrenzung im Sinne Trumps zu betreiben. Er gehört zu fünf Mitarbeitern des Außenministeriums, die die oppositionellen Demokraten im Rahmen ihrer Untersuchungen für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Trump vorgeladen haben.



Am Donnerstag hatte der Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses in Washington die interne Beschwerde eines Whistleblowers mit teilweise geschwärzten Stellen veröffentlicht. Trump soll Selenskyj unter Druck gesetzt haben, gegen den Sohn des aussichtsreichen demokratischen Bewerbers um die Präsidentschaftskandidatur, Biden, zu ermitteln.