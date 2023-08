Medienmagazin

Zu viel Ignoranz? Medienberichte über Sahel-Raum | Schmatzen, schlucken, räuspern: Fülllaute in Moderationen

"Huch, was passiert denn da?" - wie Medien über den globalen Süden berichten | Ecuador nach Attentat: Erneut Journalist Kandidat - wer ist Christian Zurita? | "Union informierter Bürger" - Fact-Checking in Armenien gegen Kreml-Propaganda | Äh, äm, schmatz - Phonetik-Studie über Füllwörter in Moderationen

Allroggen, Antje | 14. August 2023, 15:35 Uhr