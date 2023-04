Die Medienberichte über den Luftangriff in Myanmar sind bislang nicht verifiziert. (Deutschlandfunk )

In den Berichten ist unter Berufung auf Augenzeugen von 50 bis 100 zivilen Todesopfern die Rede. Demnach hatte in dem Dorf in der Region Sagaing eine Eröffnungszeremonie für ein neues Büro der Junta-feindlichen Volksverteidigungskräfte stattgefunden. Der Armee wird vorgeworfen, bewusst Zivilisten angegriffen zu haben. Die Berichte konnten noch nicht verifiziert werden. Eine Stellungnahme der Militärregierung liegt nicht vor.

Die Armee hatte 2021 die Macht in Myanmar übernommen. Seitdem wurden laut Menschenrechtsorganisationen tausende Menschen getötet, mehr als 20.000 inhaftiert und etwa 1,5 Millionen Bewohner vertrieben.

