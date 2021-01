Das Bundesumweltministerium plant offenbar schärfere Vorgaben, um Plastikmüll zu vermeiden.

Verschiedenen Medienberichten zufolge will Umweltministerin Schulze in dieser Woche einen Gesetzentwurf auf den Weg bringen, um Mehrwegverpackungen zu fördern. Wer Kaffeegetränke oder Speisen zum Mitnehmen verkauft, soll den Berichten zufolge ab Januar 2023 auch eine Mehrwegvariante anbieten müssen. Betroffen wären Gastronomen, Caterer und Lieferdienste. Ausgenommen davon sollen lediglich Betriebe sein, die weniger als 80 Quadratmeter Fläche aufweisen und nicht mehr als fünf Mitarbeiter beschäftigen.



Die Hauptgeschäftsführerin des Hotel- und Gaststättenverbandes, Hartges, kritisierte den Zeitpunkt des Vorstoßes. Hartges sagte der "Bild am Sonntag", mit Blick auf die Beschränkungen wegen der Corona-Krise komme die Diskussion um eine Mehrwegpflicht zur Unzeit. Das Letzte, was die Gastronomie jetzt brauche, sei die Aussicht auf zusätzliche Kosten und Dokumentationspflichten.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.