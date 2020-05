Wegen der Corona-Krise will die Unionsfraktion den Solidaritäts-Zuschlag ein halbes Jahr früher als geplant abschaffen.

Das Vorhaben soll auf den 1. Juli vorgezogen werden, heißt es in dem Beschlussentwurf. Zudem soll der sogenannte Soli vollständig und für alle Zahler gestrichen werden. Ziel sei es, die Kaufkraft in Deutschland zu stärken. Die SPD hatte bereits vor einigen Monaten vorgeschlagen, den Abbau des Zuschlags um ein halbes Jahr vorzuziehen. Die Union hatte damals nicht zugestimmt.



Wirtschaftspolitiker von CDU und CSU empfehlen zudem, den Mindestlohn im kommenden Jahr niedriger als bisher anzusetzen - oder ihn zumindest nicht anzuheben. Der Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Feld, hatte in der vergangenen Woche für die anstehende Entscheidung einer möglichen Erhöhung des Mindestlohns ebenfalls für Zurückhaltung plädiert.