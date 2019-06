Die USA haben laut Medienberichten einen geplanten Vergeltungsschlag gegen den Iran kurz vor der Ausführung abgesagt.

Das melden die "New York Times" und die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf Regierungskreise. Potenzielle Ziele waren demnach Radarstationen und Raketenanlagen (Audio-Link). Präsident Trump habe seine Zustimmung gegeben, dann aber abrupt zurückgezogen, schreibt die "New York Times".



Die Angriffe seien als Vergeltung für den gestrigen Abschuss einer US-Drohne durch den Iran gedacht gewesen.



Teheran macht geltend, die Drohne habe iranischen Luftraum verletzt, die USA betonen dagegen, sie habe sich in internationalem Luftraum befunden.



Trump sagte gestern, der Iran habe einen sehr großen Fehler begangen. Kurz darauf betonte er, es sei möglich, dass es sich um ein Versehen gehandelt habe. Er finde es schwer vorstellbar, dass der Abschuss der Drohne absichtlich erfolgt sei. Möglicherweise sei auf iranischer Seite jemand leichtfertig und dumm gewesen.