Die USA ziehen offenbar 9.500 ihrer in Deutschland stationierten Soldaten ab.

Dies berichten mehrere Medien unter Berufung auf Regierungskreise in Washington. Demnach soll der Abzug bis September erfolgen. Ein Teil der Soldaten soll nach Polen und in andere verbündete Staaten verlegt werden, die anderen sollen in die Vereinigten Staaten zurückkehren. Die Höchstzahl der US-Soldaten in Deutschland soll den Angaben zufolge künftig auf 25.000 begrenzt werden. Die Bundesregierung wollte sich zunächst nicht dazu äußern. Derzeit sind hierzulande rund 34.500 amerikanische Soldaten stationiert.



Die US-Zeitung "Wall Street Journal" berichtet, mit dem Abzug reagiere Trump auf die seiner Meinung nach zu niedrigen Verteidigungsausgaben Deutschlands. Der US-Präsident verlangt seit geraumer Zeit, dass die Beiträge der NATO-Partner für das Verteidigungsbündnis erhöht werden.