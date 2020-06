Die USA ziehen laut Medienangaben 9.500 ihrer in Deutschland stationierten Soldaten ab. Die Nachrichtenagentur Reuters und die US-Zeitung "Wall Street Journal" berichten unter Berufung auf Regierungskreise in Washington, der Abzug solle bis September erfolgen.

Ein Teil der Soldaten soll den Angaben zufolge nach Polen und in andere verbündete Staaten verlegt werden, die anderen sollen in die Vereinigten Staaten zurückkehren. Die Höchstzahl der US-Soldaten in Deutschland werde künftig auf 25.000 begrenzt. Derzeit sind rund 34.500 amerikanische Soldaten in mehreren Bundesländern stationiert, die meisten von ihnen in Rheinland-Pfalz und Bayern.

Keine offizielle Bestätigung

Laut dem Bericht des "Wall Street Journal" reagiert US-Präsident Trump mit dem Abzug auf die seiner Meinung nach zu niedrigen Verteidigungsausgaben Deutschlands. Das Weiße Haus in Washington und auch die Bundesregierung kommentierten die Berichte bisher nicht. Der CDU-Abgeordnete Otte meinte, eine Entscheidung dieser Größenordnung hätte besser vorher bilateral oder in der Nato beraten werden sollen.