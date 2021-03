Der Bundesverfassungsschutz hat die AfD bundesweit als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft. Darüber berichten mehrere Medien übereinstimmend. Die Einstufung bedeutet, dass die Partei auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachtet werden darf.

Wie die Deutsche Presse-Agentur meldet, hat der Leiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Haldenwang, bereits die jeweiligen Landesämter in einer internen Videokonferenz informiert. Zuerst hatten die ARD und der "Spiegel" berichtet.



Das Bundesamt selbst äußert sich wegen eines laufenden Gerichtsverfahrens derzeit nicht öffentlich über die Einschätzung der AfD. Eine Entscheidung zur Bundespartei war bereits für Anfang Januar erwartet worden. Die AfD hatte jedoch Klage beim Verwaltungsgericht Köln eingereicht, mit dem Ziel, die Entscheidung sowie die Bekanntgabe durch den Verfassungsschutz zu verhindern.

Auch Einsätze von V-Leuten denkbar

Die Einstufung als Verdachtsfall bedeutet zum Beispiel, dass die Kommunikation geheimdienstlich überwacht werden kann. Auch Einsätze von V-Leuten oder Observationen wären möglich. Bislang war die AfD ein Prüffall. Anfang 2019 waren bereits der sogenannte "Flügel" der AfD und die Nachwuchsorganisation, die Junge Alternative, als Verdachtsfall eingestuft worden.



Der AfD-Vorsitzende Chrupalla nannte das Vorgehen des Verfassungsschutzes skandalös: "Obwohl die Behörde die Einstufung als Verdachtsfall nicht bekannt geben darf, lanciert sie entsprechende Informationen an die Medien, um auf diese Weise den demokratischen Parteienwettstreit zu Lasten der AfD zu beeinflussen."



Fraktionschefin Weidel kündigte an, juristisch gegen die Einstufung als Verdachtsfall vorgehen. Der Verfassungsschutz agiere in dieser Frage rein politisch", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Zitat: "Ich bin mir sicher, dass eine solche Einstufung der AfD vor dem Bundesverfassungsgericht keinen Bestand haben wird."



Diese Nachricht wurde am 03.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.