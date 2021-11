US-Präsident Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping wollen im Rahmen eines Video-Gesprächs aktuelle Fragen erörtern.

Nach übereinstimmenden Informationen des Senders CNN und des Nachrichtenportals Politico soll es am Montag stattfinden. Die Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften hatten zuletzt besonders mit Bezug auf Taiwan zugenommen. Peking sieht die Insel als abtrünnige Provinz, die notfalls auch mit militärischer Gewalt wieder mit dem Festland vereinigt werden soll. Die USA stellten sich zuletzt demonstrativ hinter die Regierung in Taipeh.



Auch etwa in Handelsfragen und wegen der Menschenrechtslage in China hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder Streit zwischen Peking und Washington gegeben.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.