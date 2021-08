Gegen den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten und Unions-Kanzlerkandidaten Laschet gibt es weitere Plagiatsvorwürfe.

In seinem Buch "Die Aufsteigerrepublik" seien mindestens vier weitere problematische Textstellen, berichtet "Der Spiegel". So habe er nahezu wortgleich ohne Kenntlichmachung Zitate des damaligen Vizepräsidenten des Zentralrats der Juden, Korn, sowie des früheren EU-Innenkommissars, Frattini, übernommen. Außerdem seien Sätze und Textfragmente aus zwei Wikipedia-Artikeln über den Dichter Heinrich Heine und über die Mohammed-Karikaturen übernommen worden.



Ende vergangener Woche waren erste Plagiatsvorwürfe gegen Laschet erhoben worden. Er hatte sich daraufhin entschuldigt und eine Prüfung des Buchs veranlasst. Diese dauere laut Auskunft des Büros von Laschet an, so der Spiegel.

