Überraschende Wende in der Personalie Hans-Georg Maaßen: Der scheidende Verfassungsschutzchef erhält offenbar doch kein Amt im Bundesinnenministerium. Eigentlich sollte Maaßen dort Sonderbeauftragter werden. Grund soll eine Rede sein.

Laut übereinstimmenden Agenturmeldungen soll Maaßen wegen der Ansprache entlassen oder zumindest in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden. Er hielt die Rede im Oktober vor den Chefs der europäischen Nachrichtendienste. Nach Informationen des Deutschlandfunk-Hauptstadtstudios behauptete er dabei unter anderem, es gebe linksradikale Kräfte in der Bundesregierung. Das Innenministerium bestätigte die Ansprache, ohne Details zu nennen. Ein Sprecher sagte, Minister Seehofer werde nach eingehender Prüfung des Textes gegebenenfalls die notwendigen Konsequenzen ziehen.



Maaßen hatte mit umstrittenen Äußerungen zu den fremdenfeindlichen Demonstrationen im August in Chemnitz schwere Verstimmungen in der Großen Koalition ausgelöst. Daraufhin war seine Ablösung als Verfassungsschutzchef und die Versetzung ins Innenministerium beschlossen worden.