Der Zeitungsexperte und Medienwissenschaftler Horst Röper ist von den Plänen der DuMont Mediengruppe völlig überrascht worden. Immerhin betreffe der mögliche Verkauf zahlreicher Zeitungen das Kernstück des Unternehmens, sagte er im Dlf. Für die Mitarbeiter befürchtet er nichts Gutes.

Zwar habe man gewusst, dass DuMont mit anderen Medienhäusern wie Madsack oder der Funke-Gruppe Gespräche über stärkere Kooperationen oder auch einen Teilverkauf geführt habe. Die aktuellen Pläne aber liefen seiner Ansicht nach darauf hinaus, das Unternehmen völlig zu entkernen: "Da bleibt ja fast nichts mehr".

Problem-Branche Boulevard

Vor allem die Boulevard-Zeitungen funktionierten seit Jahren nicht mehr und verzeichneten hohe Verluste, erläuterte Röper (Audio-Link). Daher werde es nicht einfach sein, für Titel wie den Kölner "Express", der "Hamburger Morgenpost" oder dem "Berliner Kurier" überhaupt Käufer zu finden.

Während ein Verkauf aber für die Eigner noch ein lohnendes Geschäft sein könne, sähen nun vor allem die Mitarbeiter einer unsicheren Zeiten entgegten: "Neue Eigner bauen in der Regel Personal ab, weil sie die sogenannten Synergien nutzen, also eigene Abteilungen die Arbeit von DuMont-Abteilungen übernehmen lassen."

Hauptziel Erlösmaximierung?

Merkwürdig sei zudem, dass man einen Finanzdienstleister zwischengeschaltet habe. Üblicherweise würden derartige Transaktionen branchenintern abgewickelt: "Die Verleger kennen sich und sitzen auch in vielen Verbänden zusammen." Der Medienexperte vermutet deshalb, dass DuMont auf diese Weise einen höheren Verkaufserlös erzielen will, als Mitbewerber offenbar bislang zu zahlen bereit gewesen seien. Am wahrscheinlichsten sei, dass niemand das Gesamtpaket kaufe, sondern die einzelnen Titel in Teilverkäufen den Eigentümer wechseln.

"Fehlender Unternehmensgeist"

Der Konzernleitung warf Röper vor, ihr sei in den vergangenen Jahren nicht viel eingefallen, um die Zeitungen voranzubringen: "Und dass die Erben des früheren Patriarchen Alfred NevenDuMont nur wenige Jahre nach seinem Tod die Kernstücke des Unternehmens verkaufen wollen, spricht ja auch nicht gerade für viel Unternehmensgeist." Offenkundig fehle es nicht nur an dem Know-How, sondern auch der Tatkraft, dieses tradtionsreiche Unternehmen weiterzuführen.

Entscheidung nicht vor dem Sommer

Am Dienstag war bekannt geworden, dass die Mediengruppe DuMont eine Neuausrichtung prüft. Dies werde mindestens bis Mitte des Jahres dauern, schrieb der DuMont-Vorstand in einem Intraneteintrag an die Mitarbeiter. Nach Medieninformationen wird auch ein Verkauf von Unternehmensteilen erwogen. DuMont hatte seine Aktivitäten Ende 2018 in drei Geschäftsfeldern neu gebündelt. Neben dem Bereich Regionalmedien gibt es den Bereich Business Informationen, der die Aufbereitung von Daten für Unternehmen und Institutionen anbietet, sowie Marketing Technology mit Software für die Optimierung von Vertrieb und Kommunikation in Unternehmen. Die Gruppe beschäftigt gut 3.900 Mitarbeiter.