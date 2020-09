Die Bundesregierung plant ein Gesetz, das den kritischen Umgang mit Falschaussagen und Verschwörungsmythen fördern soll.

Bundesjustizministerin Lambrecht sagte der "Rheinischen Post", bereits in der Schule müsse die Kritikfähigkeit gestärkt werden. Kinder und Jugendliche sollten in die Lage versetzt werden zu erkennen, dass hinter bestimmten Behauptungen Ideologien steckten, die sich gegen die Demokratie und eine freiheitliche Gesellschaft richteten, erklärte die SPD-Politikerin. Das geplante "Demokratiefördergesetz" soll Initiativen und Organisationen unterstützen, die in Schulen Projekte in diesem Bereich anbieten.

